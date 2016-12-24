В Рузаевке 43-летний товарищ разбил машину нового мужа своей бывшей супруги

В Рузаевке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя 1980 года рождения по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества.

По информации силового ведомства, в девять часов вечера в правоохранительные органы от женщины поступило сообщение об «автомобильной расправе». В окно она увидела, как предположительно нетрезвый гражданин камнями разбивает стекла, а также повреждает лакокрасочное покрытие автомашины, принадлежащей ее мужу. Для проверки информации в рамках межведомственного взаимодействия на место происшествия был направлен экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника, в ходе беседы он рассказал сотрудникам, что транспортное средство принадлежит мужу его бывшей жены.

Для установления всех обстоятельств и принятия процессуального решения сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.