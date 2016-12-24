В УФСИН по РМ лучше всего стреляют дамы из колонии №1

В УФСИН по РМ прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди женских команд в зачет Спартакиады ведомства.

Как сообщается, более 50 участниц соревновались в дневной стрельбе с места по неподвижной цели.

В личном зачете места распределились следующим образом:

1 место – Бондарева Оксана (УФСИН) 29 очков.

2 место – Страту Людмила (ИК-11) 28 очков.

3 место – Сюльгина Надежда (КП-14) 27 очков.

В командном зачете:

1 место –ИК-1 УФСИН по РМ

2 место –ИК-10 УФСИН по РМ

3 место –ИК-5 УФСИН по РМ

Команды и спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами, грамотами и денежными премиями.