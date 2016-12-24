В Атюрьевском районе ликвидируют несанкционированные свалки в пяти селах

Здравствуй, мама»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Прокуратура Атюрьевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Прокуроские работники установили, что вопреки требованиям законодательства на территории 5 сельских поселений образовались несанкционированные свалки отходов потребления.
При этом, администрациями поселений меры к их устранению не принимались, что могло оказать негативное воздействие на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
В этой связи по результатам проверки прокурором района в суд направлены исковые заявления с требованием к администрациям Атюрьевского, Перевесьевского, Кишалинского, Курташкинского, Стрельниковского сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.
Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.
Устранение выявленных нарушений законодательства прокуратурой района взято на контроль.
Поделиться в соц. сетях:
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя