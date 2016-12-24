В Атюрьевском районе ликвидируют несанкционированные свалки в пяти селах

Прокуратура Атюрьевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Прокуроские работники установили, что вопреки требованиям законодательства на территории 5 сельских поселений образовались несанкционированные свалки отходов потребления.

При этом, администрациями поселений меры к их устранению не принимались, что могло оказать негативное воздействие на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

В этой связи по результатам проверки прокурором района в суд направлены исковые заявления с требованием к администрациям Атюрьевского, Перевесьевского, Кишалинского, Курташкинского, Стрельниковского сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.

Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

Устранение выявленных нарушений законодательства прокуратурой района взято на контроль.