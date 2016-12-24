Более 900 вакансий готов предложить Минсельхозпрод Мордовии бывшим осужденным

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ присоединилось к проекту по трудоустройству бывших осужденных, который в республике реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив. Его суть состоит в том, что сидельцы могут получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись из мест лишения свободы, сразу устроиться на работу по специальности.

На сегодняшний день заключенные могут обучиться профессиям сварщика и швеи. Однако в ближайшем будущем планируется расширить перечень получаемых специальностей, куда войдут и профессии в сфере АПК.

«Уже сейчас Минсельхозпрод может предложить более 900 вакансий. В рамках данной работы я встретился с руководством УФСИН Мордовии и посетил производственные базы двух колоний в Явасе. Отметил уровень профессиональной подготовки осужденных и качество изготавливаемой продукции. Руководству исправительного учреждения передал банк вакансий в сфере АПК республики для информирования граждан, освобождающихся из мест лишения свободы. Добавлю, что уже три региона хотят перенять наш опыт над проектом, и мы готовы им поделиться», - прокомментировал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Тимур Гаджиев.