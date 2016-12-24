В Ковылкино местный житель избил и раздел собутыльника

30-летний житель райцентра Ковылкино будет держать в суде ответ за негуманное обращение со своим компаньоном по застолью. По данным МВД по РМ, мужчина обвиняется в нанесении побоев своему собутыльнику и краже у него личных вещей.

Как выяснилось в ходе расследования, ночью 5 июня парочка приятелей распивала спиртное во дворе одного из домов по улице Степана Халтурина. На пьяную голову между мужчинами произошел конфликт. 30-летний товарищ ударом свалил оппонента на землю, и стал избивать его ногами.

После того, как пострадавший потерял сознание, фигурант уголовного дела забрал у поверженного противника айфон и наручные часы, а также снял с него рубашку. С этой «добычей» злоумышленник скрылся с места преступления. Ущерб составил 37 627 рублей.

Потерпевший на следующий день обратился в полицию с заявлением. Преступника в кратчайшие сроки задержали сотрудники уголовного розыска. В отделе полиции он признался в содеянном. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.