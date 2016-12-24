В Рузаевке благоустраивают сквер по ул. Революции 1905 года

Налоговый учет
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В Рузаевке идет благоустройство сквера по ул. Революции 1905 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.
Сейчас в самом разгаре установка сцены – здесь будут проводиться мероприятия выходного дня и концерты. Напротив сцены разместится зона отдыха с лавочками и пешеходными дорожками. Все оборудование уже закуплено. Также специалисты высадят на территории множество кустарников и растений.
Сквер станет еще одним местом для отдыха жителей и гостей Рузаевки. Он гармонично впишется в архитектурный облик микрорайона.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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