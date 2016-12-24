В Рузаевке благоустраивают сквер по ул. Революции 1905 года

В Рузаевке идет благоустройство сквера по ул. Революции 1905 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Сейчас в самом разгаре установка сцены – здесь будут проводиться мероприятия выходного дня и концерты. Напротив сцены разместится зона отдыха с лавочками и пешеходными дорожками. Все оборудование уже закуплено. Также специалисты высадят на территории множество кустарников и растений.

Сквер станет еще одним местом для отдыха жителей и гостей Рузаевки. Он гармонично впишется в архитектурный облик микрорайона.