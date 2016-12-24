В Саранске за полгода родилось почти 1 400 детей

По информации саранской мэрии, за первые шесть месяцев 2023 года Управление записи актов гражданского состояния городской Администрации выдало 1372 свидетельства о рождении детей.



За этот же период в столице Мордовии было зарегистрировано 767 браков. А в День семьи, любви и верности в Саранске брачными узами связали себя 45 пар молодоженов.