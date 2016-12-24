Свыше 250 многоквартирных домов будут отремонтированы в Мордовии в 2023 году

«Всего в этом году проводим 339 видов работ в 253 многоквартирных домах. На сегодняшний день практически половина плана уже выполнена. Была достаточно плодотворная весна. Погода позволила нам продуктивно поработать», - отметил заместитель директора по инженерно-техническим вопросам Фонда капитального ремонта МКД РМ Дмитрий Писарев.

Например, в Саранске в доме №45 по ул. Попова скоро завершат ремонт кровли. По словам жильцов, крыша здания сильно протекала, а сейчас успешно выдерживает испытания летними ливнями. Поработали строители и над фасадом. Его утеплили, обшили и покрасили. Осталось привести в порядок несколько балконов и отремонтировать подъездные козырьки.

В этом году большой объем работ в рамках капремонта приходится и на обновление инженерных систем. Только электрику меняют в 177 домах из 253. В их числе и саранская пятиэтажка по ул. Лихачева. В июне здесь отремонтировали кровлю, а сейчас идет замена электрики.

«Меняются старые этажные щиты, вышедшие из строя светильники, силовые кабели, внутренние распределительные устройства, автоматические выключатели, которые являются системами защиты человека от поражения электрическим током», - уточнил технический директор компании-подрядчика Александр Власов.

Также специалисты делают контур заземления. Это нужно для того, чтобы защитить бытовую технику жильцов при скачках напряжения или ударов молнии.

Отметим, что на официальном сайте Республиканского Фонда капитального ремонта МКД сейчас размещены предложения для собственников помещений многоквартирных домов, капремонт которых запланирован в 2024 году. Решение о проведении капитального ремонта им нужно принять до конца августа. В сентябре это право перейдет к органам местного самоуправления.