В Мордовии задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику миграционной службы

По информации Следственного комитета по РМ, в конце июня 2023 года фигурант уголовного дела предложил сотруднику миграционной службы за денежное вознаграждение не осуществлять контроль за четырьмя привлеченными к административной ответственности иностранными гражданами, которые занимались строительными работами на сельскохозяйственном объекте в Лямбирском районе.

Об этом «непристойном» предложении офицер сообщил в УФСБ по РМ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников спецслужбы. В результате 4 июля после передачи денежных средств в размере 50 тысяч рублей подозреваемого задержали.



Судом по ходатайству следователя СК в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою причастность к противоправной деятельности он не отрицает. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.



