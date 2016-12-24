В мордовской колонии осужденный к пожизненному сроку нашел себе жену

Налоговый учет
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В исправительной колонии №6 УФСИН по РМ состоялась примечательная церемония бракосочетания.
Осужденный к пожизненному лишению свободы и его избранница узаконили свои отношения в стенах исправительного учреждения.
Выездную церемонию бракосочетания провела начальник отдела ЗАГСа Торбеевского района в присутствии сотрудников колонии.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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