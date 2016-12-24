В мордовской колонии осужденный к пожизненному сроку нашел себе жену

Репортер

В исправительной колонии №6 УФСИН по РМ состоялась примечательная церемония бракосочетания.

Осужденный к пожизненному лишению свободы  и его избранница узаконили свои отношения в стенах исправительного учреждения.

Выездную церемонию бракосочетания провела начальник отдела ЗАГСа Торбеевского района в присутствии сотрудников колонии.

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