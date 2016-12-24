Мордовия вошла в ТОП-20 регионов России с самой эффективной промышленной политикой

Репортер

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 назвали регионы России с самой эффективной промышленной политикой по итогам 2022 года. Республика Мордовия заняла в рейтинге 18 место.

Эффективность регионов оценивали по 5 блокам:

  • Экономическое развитие региона
  • Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития
  • Взаимодействие региона с Минпромторгом и Фондом развития промышленности
  • Цифровая трансформация региона
  • Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм.

«Для нас рейтинг не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки. Либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику», – отметил заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, Мордовия в прошлогоднем рейтинге Минпромторга занимала 28 место. Рост на 10 позиций произошел за счет нескольких показателей. Среди них, например, работа «единого окна» при региональном Фонде развития промышленности. В рамках такой государственной услуги консультацию и информационную поддержку получили 220 промышленных предприятий.

Кроме того, в 2022 году на 100% освоены выделенные средства на докапитализацию Фонда развития промышленности РМ. В связи с выходом на зарубежные рынки, 33 хозяйствующим субъектам сферы промышленности предоставлены региональные меры поддержки. Положительно сказалось и активное развитие промышленного туризма в регионе. Также рост в рейтинге обеспечили и ряд других показателей.

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