Нацпроект помогает семье Кельгановых развивать бизнес в Зубовой Поляне

На самом въезде в Зубову Поляну расположился большой комплекс объектов придорожного сервиса - стоянка для большегрузов, два мини-отеля, автосервис по обслуживанию легкового и грузового транспорта, автомойка, магазин запасных частей для автомобилей любого габарита, спецтранспорт и многое другое. Все это – бизнес семьи Нины Кельгановой.

Ее «история успеха» началась, к сожалению, с трагедии. В 12 лет у Нины умерла мама. Вся работа по дому легла на хрупкие плечи маленькой девочки. А спустя еще 4 года не стало и отца. Оставшись сиротой, девушка понимала, что прокормить себя теперь сможет только она сама и устроилась на работу.

«16 лет я проработала кондитером. Всегда очень любила свое дело и ответственно к нему подходила. Моей целью было не просто продать выпечку, а сделать это на совесть. Поэтому ежедневно я вставала в два часа ночи и шла на работу. И все для того, чтобы к 8 утра, когда открывался магазин, люди могли прийти за свежим, горячим хлебом».

Такой режим практически полностью лишил женщину сна, к слову, даже теперь предприниматель часто спит по 2-3 часа в сутки.

«Сейчас организм привык уже. Это только сначала было тяжело, теперь же даже если лягу пораньше, все равно не могу заснуть».

Надо сказать, что лечь поспать пораньше у предпринимателя выходит редко, ведь кроме работы она «руководит» хозяйством по дому. У Нины Григорьевны двое детей и четверо прекрасных внуков, которые во время каникул с удовольствием гостят у бабушки.

Идея открыть свое дело «родилась» у сельчанки в конце 90-х. Вместе с мужем, они, как и многие, начинали с торговли. Немного позже решили развивать новое направление. Ежедневный труд, умение и стремление работать помогли создать крепкий стабильный бизнес. Спустя почти 20 лет о хорошем придорожном сервисе Кельгановых в гостеприимной мордовской глубинке узнали даже в отдаленных уголках нашей страны.

Развивать дело предпринимателю помогают муж и сын. Вместе они трудятся и каждый день придумывают, как улучшить сервис. Не так давно у индивидуального предпринимателя появился спецтранспорт: грейдер, большегрузы, тракторы, дорожный каток и многое другое. Технику Кельгановы сдают в аренду.

Частицу души предприниматели вложили и в недавно открывшийся мини-отель. Это двухэтажное здание с уютными комнатами внутри. Кстати, остановиться здесь можно как одному, так и большой компанией. Свежий ремонт, новая мебель и обязательно кондиционер в каждом из номеров – это далеко не все плюсы сервиса. В мини-отеле есть кухня, где можно пищу приготовить самому и кафе. В меню - сбалансированная и всегда самая свежая пища, напитки и, конечно, десерты. Еще один секрет качества и вкуса – это собственный огород. Вся зелень, овощи, фрукты и ягоды поступают на кухню в кафе прямо с грядок.

Все получается благодаря труду, подходу к делу, любимым людям рядом и надежным партнерам. Один из таких – Центр «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, что именно здесь начинающие и действующие бизнесмены могут получить всестороннюю помощь в развитии дела, многие предпринимателю знают и охотно пользуются услугами Центра. Начало крепкой дружбы между Ниной Кельгановой и Центра «Мой бизнес» Республики Мордовия было положено в 2020 году. Тогда предприниматель взяла льготный заем в размере около 3 млн.рублей на пополнение оборотных средств на выгодных условиях и впоследствии успешно его выплатила. Второй раз услугами Центра бизнесвумен воспользовалась в прошлом году.

«В конце 2022 года я вновь обратилась за финансовой поддержкой в Центр «Мой бизнес». Возникла необходимость пополнения «оборотки» и я взяла еще один льготный заем на 3 млн. рублей на три года. Это очень выгодные условия для предпринимателей».

Останавливаться на достигнутом семья Кельгановых не планирует. Ее главный ориентир в бизнесе – люди. Планов по развитию и улучшению качества сервиса еще много. К примеру, сейчас идет строительство бани. В скором времени она уже начнет работу, заканчивают последние штрихи.

Нельзя не отметить, что Нина Кельганова регулярно оказывает поддержку нуждающимся, занимается благотворительностью. Но из-за скромности предприниматель зачастую об этом не рассказывает.

Еще один вероятный вектор развития бизнеса Кельгановых – трудоустройство бывших заключенных. В республике уже многие предприниматели пошли по этому пути и успешно участвуют в этом проекте. Нина Григорьевна тоже открыта к предложениям, рабочие места у нее есть. Желающие трудоустроиться могут позвонить по телефону: +7 (963) 147-25-49. Расположен комплекс в рабочем поселке Зубова Поляна, по улице Парцинская ул., 49.



