В Саранске дамы за рулем сошлись в ДТП на «встречке»

По информации республиканской Госавтоинспекции, 10 июля в 14:45 на улице Красная в столице Мордовии 42-летняя женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением и через двойную сплошную выехала на полосу встречного движения. Там ее иномарка столкнулась с машиной еще одной автолюбительницы - «Шевроле Кобальт», под управлением 54-летней женщины.

В результате ДТП водитель «Шевроле Кобальт» с различными травмами доставлялась в Республиканскую клиническую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным лечением. Дамы за рулем находились трезвыми. При этом, по данным ГИБДД, виновница аварии в этом году уже четырежды привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.