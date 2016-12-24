Пенсионерка из Саранска продала квартиру, чтоб отдать мошенникам 3,5 миллиона рублей

10 июля в дежурную часть МВД по РМ обратилась 74-летняя жительница Саранска, которая после телефонного общения с аферистами лишилась недвижимости и всех своих сбережений.

Пожилая женщина рассказала, что в мессенджере ей позвонила неизвестная работница банка и сообщила, что от имени пенсионерки на третье лицо оформлена генеральная доверенность на распоряжение имуществом. Для предотвращения финансовых и имущественных потерь, женщине следовало выполнять рекомендации, которые ей дадут другие специалисты и сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре с заявительницей связался «следователь» и выдал типичное жульническое указание - от жертвы требовалось перевести свои сбережения на безопасный счет. Так в неизвестном направлении уплыли 774 тысячи рублей - напуганная пенсионерка сняла необходимую сумму и перевела деньги на продиктованные реквизиты. Немногим позже под таким же мошенническим воздействием она перечислила на стороннюю карту еще 412 тысяч рублей.

Затем в дело вступил уже некий адвокат. Он сообщил о том, что по поддельным документам мошенники выставили на продажу квартиру женщины. Чтобы их опередить, нужно было срочно продать жилье, воспользовавшись услугами «проверенных» риэлтора и нотариуса. При этом, юрист предупредил потерпевшую об уголовной ответственности за разглашение «следственной» информации.

Вырученные от продажи квартиры 3,5 миллиона рублей пенсионерка также перевела через банкомат на указанные счета. Разоренная жительница города обратилась в органы внутренних дел только после беседы о произошедшем с дочерью, которая сразу поняла, в какую мошенническую историю угодила ее мать.

Общая сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 631 тысяча рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности подозреваемых в совершении преступления.