В Мордовии определили лучшего судебного пристава-исполнителя

Репортер

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по РМ были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России».

Победитель и призеры конкурса определялись в соответствии с показателями служебной деятельности и уровнем профессиональной подготовленности, который оценивался путем тестирования на знание действующих служебных нормативно-правовых актов.

По результатам итоговых испытаний лучшим судебным приставом-исполнителем Мордовии признана сотрудница отделения судебных приставов по Чамзинскому району Антонина Кидяева.

На втором месте — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Пролетарскому району Елена Заседателева.

Третье место заняла судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Рузаевскому району Юлия Чернецова.

Победители регионального этапа продолжат борьбу за звание лучших судебных приставов-исполнителей на уровне Приволжского федерального округа.

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