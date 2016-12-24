В Мордовии определили лучшего судебного пристава-исполнителя

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по РМ были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России».
Победитель и призеры конкурса определялись в соответствии с показателями служебной деятельности и уровнем профессиональной подготовленности, который оценивался путем тестирования на знание действующих служебных нормативно-правовых актов.
По результатам итоговых испытаний лучшим судебным приставом-исполнителем Мордовии признана сотрудница отделения судебных приставов по Чамзинскому району Антонина Кидяева.
На втором месте — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Пролетарскому району Елена Заседателева.
Третье место заняла судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Рузаевскому району Юлия Чернецова.
Победители регионального этапа продолжат борьбу за звание лучших судебных приставов-исполнителей на уровне Приволжского федерального округа.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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