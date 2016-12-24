Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Сергей Вдовин провел прием граждан

Основная часть вопросов была связана с благоустройством придомовых территорий.

От имени жителей Саранска, проживающих в доме № 22а по ул. Республиканская, к депутату обратилась Галина Князева. Она просила оказать содействие в ремонте дворового проезда. Несколько лет назад был произведен ямочный ремонт дорожного покрытия - поврежденный асфальт засыпали крошкой. Сейчас дорога находится в ужасном состоянии.

Также Галина Князева попросила помочь благоустроить детскую площадку. Выслушав заявительницу, Сергей Вдовин отметил, что жильцам необходимо избрать председателя домового комитета, который будет контролировать вопросы содержания, ремонта дома и прилегающей территории, будет вести переговоры с УК от лица собственников. По данным проблемам будет направлен официальный запрос в Администрацию города.

Следующее обращение поступило от инвалида первой группы. Он попросил установить бордюры у контейнерной площадки для сбора мусора, расположенной рядом с его домом по ул. Мичурина, 25. Из-за их отсутствия во время дождей вода стекает с мусорной площадки на территорию частного домовладения. Сейчас по улице ведется реконструкция канализационных сетей. Сергей Вдовин предложил возвести временную конструкцию. А когда закончатся строительные работы по укладке канализационного коллектора и произведут замену асфальта на новое дорожное покрытие, то у контейнерной площадки будут установлены бордюры с уклоном для отведения талых и сточных дождевых вод от жилого дома.

Еще одна жительница Саранска попросила провести работы по ремонту дороги во дворе дома № 35 по пр. 50 лет Октября. Дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, по нему невозможно пройти пешеходам и трудно проехать на автомобиле. Во время межсезонных дождей и таяния снега вся вода по дороге с ул. Ульянова по ул. Попова течет ручьями во двор дома, затапливает проезжую часть, размывает и разрушает придомовую территорию. Происходит это из-за отсутствия заградительного валика на участке дороги между автодорогой и заездом, расположенным между МКД №35 и №37 по пр. 50 лет Октября. В Администрацию г.о. Саранск будет направлен официальный запрос для разъяснения данной ситуации.

Также на приеме граждан рассмотрены и другие проблемы, в частности, вопрос комплектования классов в учебном заведении Саранска.