Основными источниками загрязнения атмосферы в Мордовии являются автотранспорт и промышленные предприятия

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия проводится социально-гигиенический мониторинг за качеством атмосферного воздуха в 28 мониторинговых точках во всех районах г. Саранска и 28 мониторинговых точках в муниципальных районах республики.

Как сообщается, в первом полугодии 2023 года было исследовано 5877 проб атмосферного воздуха, из них – 4896 в городских поселениях и 981 проба в сельских поселениях. Превышение содержания загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха в зоне влияния птицеводческих, сельскохозяйственных предприятий, в сельских поселениях в 1 полугодии 2023 года не зарегистрировано.

По результатам контроля за качеством атмосферного воздуха в республике установлено, что основными источникамм загрязнения атмосферы являются автотранспорт и промышленные предприятия. К приоритетным загрязнителям относятся: взвешенные вещества, серы диоксид, летучие органические соединения, углеводороды.