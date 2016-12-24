В Саранске полиция поймала липовых «газовщиков»

В столице Мордовии оперативники уголовного розыска установили личности мошенников, вытянувших деньги у 84-летней пенсионерки под предлогом проверки газового оборудования.

В полиции пожилая женщина рассказала, что 8 июля к ней в квартиру пришли неизвестные молодые люди, которые представились работниками газовой службы. Незнакомцы поинтересовались состоянием оборудования. Ранее женщина уже обращалась к специалистам организации, поэтому без опаски пригласила их в жилище осмотреть плиту.

За проведение диагностики и устранения неполадок «мастера» запросили у хозяйки 9 тысяч рублей. Жительница Саранска оплатила указанную сумму и только в дальнейшем поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности деятелей, причастных к совершению мошенничества. Ими оказались безработные 26-и и 32-летний жители Самарской и Рязанской областей, ранее судимые за совершение аналогичного преступления. Как выяснилось, молодые люди прибыли в Мордовию с целью трудоустройства в сфере газового обслуживания, так как имели соответствующий опыт. Но найти работу в регионе не получилось, поэтому приятели решили заработать на доверчивых пожилых людях.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. МВД по РМ рекомендует гражданам провести профилактическую беседу со своими пожилыми родственниками и детьми. В случае если в квартиру пришли незнакомые люди с требованиями или предложениями о проведении проверки газового или электрооборудования, водяных счетчиков необходимо связаться с обслуживающей организацией и уточнить, ведутся ли по вашему адресу в настоящий момент какие-либо работы.