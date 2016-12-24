Механизатор из Мордовии стал призером Чемпионата России по пахоте

В Татарстане завершилась выставка «Всероссийский день поля-2023». В ее рамках прошел и 10-й открытый Чемпионат России по пахоте. В нем приняли участие 65 лучших механизаторов из 40 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Конкурсантам необходимо было за ограниченный отрезок времени вспахать на тракторах МТЗ небольшой участок земли по жесткой стерне. Мордовию представили сразу два участника. Начальник подразделения ремонто-сервиса АО «Развитие села» Сергей Митрофанов - неоднократный участник и призер подобных соревнований. А для Алексея Жалнина, преподавателя Института механики и энергетики МГУ им. Огарева, это был соревновательный дебют.



Сергей Митрофанов завоевал на Чемпионате «бронзу». Победителем стал Ирек Галиев из Татарстана, вторую ступеньку пьедестала почета занял Виктор Кудинов из Орловской области. Награды лучшим пахарям вручил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.