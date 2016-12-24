В Зубово-Полянском районе откроется модельная библиотека

В рамках нацпроекта «Культура» 14 июля состоится открытие модельной библиотеки «Территория открытий» на базе Покровско-Селищенской сельской библиотеки в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Экологическая направленность – основная идея концепции, целью которой является повышение экологической культуры, формирование активной гражданской позиции жителей поселка в деле охраны природы, информационное обеспечение и экологическое образование пользователей.

Для проведения мастер-классов, школы этноблогера, швейной мастерской «Экостиль» в библиотеке появится аппаратура для видеосъемки, наборы для резьбы по дереву, переносные электрические швейные машинки. Инфраструктура будет способствовать реализации проекта «Гений места», где участники смогут делиться своим опытом и знаниями с посетителями библиотеки.