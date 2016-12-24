Продолжается ремонт дорог в Большеигнатовском районе

Социум

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Большеигнатовском районе Мордовии производится ремонт 5-и километрового участка  дороги Большое Игнатово – Старые Селищи и 10-километрового участка на дороге Большое Игнатово – Атяшево. Работы выполняет подрядная организация ООО «МАПО-Транс».

В настоящее время дорожники укладывают щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие, проводят ремонт водопропускных труб. Работа идет по нескольким направлениям и согласно графику.

Кроме этого, в  рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» уже завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Чукалы.

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