Продолжается ремонт дорог в Большеигнатовском районе

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По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Большеигнатовском районе Мордовии производится ремонт 5-и километрового участка дороги Большое Игнатово – Старые Селищи и 10-километрового участка на дороге Большое Игнатово – Атяшево. Работы выполняет подрядная организация ООО «МАПО-Транс».
В настоящее время дорожники укладывают щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие, проводят ремонт водопропускных труб. Работа идет по нескольким направлениям и согласно графику.
Кроме этого, в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» уже завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Чукалы.
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