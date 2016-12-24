В Мордовии в ДТП с грузовиком погибла 37-летняя пассажирка иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 10 июля в Ельниковском районе примерно в 09 часов 40 минут на 80 км автодороги «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск» 20-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при движении со стороны с. Ельники в сторону г. Краснослободск, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком ГАЗ-3009Z6 под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водители транспортных средств, а также 15-летний пассажир легкового автомобиля с различными травмами госпитализированы.