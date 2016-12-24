Жители Мордовии могут поделиться лучшими практикам управления многоквартирными домами

В Мордовии в режиме видеоконференции обсудили проведение II Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», который стартовал 10 июля.

В совещании участвовали координаторы мобилизационного партпроекта «Жители МКД», федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя», руководители конкурсных направлений «Дворовые встречи», «Наш двор и наш подъезд», «Работа со старшими по домам», а также представители регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Подать заявку на конкурс может любой желающий до 10 октября, описав практику, которая используется в доме.

Все поступившие заявки, прошедшие проверку на соответствие формальным требованиям, опубликуются на сайте конкурса moydom.er.ru, где до 30 ноября будет проходить «народное голосование».

Практики будут оцениваться по четырем номинациям: «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор» и «Самый энергоэффективный дом».