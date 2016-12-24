Инвесторы из Мордовии считают, что диалог с государством становится проще

В этом году наша республика вошла в число пилотных регионов, где был запущен региональный инвестстандарт. Недавно Минэкономразвития РФ и АНО «Диалог Регионы» провели опрос среди инвесторов из этих 11 субъектов.

Около половины опрошенных уверены, что взаимодействие инвестора и государства упрощается, а 75% считают инвестклимат в регионах благоприятным.

«В числе первых регионов мы внедрили в Мордовии новый инвестстандарт, – поделился в своем телеграм-канале Глава республики Артём Здунов. – Результаты этой работы высоко оценил бизнес: в первом квартале этого года капвложения в республику приросли на 48%. По итогам опроса, проведённого АНО «Диалог Регионы» и Минэкономразвития, предприниматели отмечают улучшение инвестиционного климата в регионе.

Все барьеры для бизнеса продолжаем устранять. Значительно упростили доступ к информации: инфраструктура, тарифы, меры поддержки, инвестплощадки есть на инвестиционной карте Мордовии. Сейчас наши приоритетные задачи в этом направлении – создание особой экономической зоны и расширение территории опережающего социально-экономического развития в Рузаевке».

Региональный инвестиционный стандарт был разработан силами Минэкономразвития РФ, чтобы дать субъектам базовый инструментарий для привлечения бизнеса. Проведенный опрос показал высокую осведомленность его представителей о возможностях инвестстандарта.

Три четверти опрошенных знают об инвестиционной карте, 70% – знакомы с содержанием инвестиционной декларации региона. Также в рамках стандарта работают инвестиционные комитеты. 72% опрошенных знают об их деятельности, но обращались за поддержкой к ним только 16%. Это может говорить о большом потенциале развития проекта.

Ознакомиться с результатами исследования можно здесь: clck.ru/34wZfD

В ближайшее время планируется внедрить региональный инвестиционный стандарт во всех субъектах нашей страны. Регионы, которые уже его внедрили, поднялись в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.