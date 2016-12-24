Жители Мордовии за полгода «позолотили ручки» мошенникам на 178 миллионов рублей

В пресс-центре МВД по РМ прошел брифинг, темой которого стала профилактика мошенничества на территории региона.

Врио начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по РМ подполковник полиции Андрей Батаенков отметил, что за первое полугодие 2023 года жертвами злоумышленников стали более 650 местных жителей, которые лишились 178 миллионов рублей. - «Только за июнь в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств мошенническим путем обратился 121 гражданин. В общей сложности они лишись свыше 37 миллионов рублей. По-прежнему самыми распространенными способами совершения преступлений в этом месяце остается защита от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим переводом сбережений на так называемый резервный счет или безопасные ячейки. Подобным образом 47 потерпевших потеряли более 21,5 миллионов рублей. 5,2 миллиона рублей лишились 13 жителей региона, планирующие заработать на электронных торгах. Еще более 3,5 миллионов передали мошенникам 11 местных жителей, пытаясь помочь родственникам, якобы ставшим виновниками аварий. Практически аналогичную сумму перечислили неизвестным 33 заявителя во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях, на платформе популярных маркетплейсов».

Особое внимание Андрей Батаенков обратил на необходимость активизации разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди людей пенсионного возраста, как самой уязвимой группой населения перед данным видом преступлений.

Начальник отдела безопасности и защиты информации отделения Национального банка Александр Петров напомнил, что сотрудники финансового учреждения никогда не запрашивают у людей информацию. «Если вам звонят и от имени Банка России просят сообщить персональные сведения, данные банковских карт, платежные реквизиты, просят перевести деньги на некий «безопасный счет» или открыть кредит – это мошенничество. Специалисты банка могут связаться с вами для подтверждения операции. Но они никогда не будут спрашивать данные вашей платежной карты: пин-код, трехзначный код на обороте, а также приходящие в смс-сообщениях разовые пароли. Эта информация может понадобиться только мошенникам для доступа к вашему счету».