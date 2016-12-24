На гастрономическом фестивале «Вкусы России» представили национальный туристический маршрут «Зов Торамы»

С 7 по 16 июля в Москве проходит второй гастрономический фестиваль «Вкусы России», который объединяет на одной площадке представителей региональных производителей продуктов питания. В течение 10 дней гости и жители столицы смогут познакомиться с традиционными и национальными продуктами регионов России, узнать на мастер-классах, как приготовить фирменные региональные блюда, посетить ярмарку местных производителей.

На фестивале проходят гастрономические мастер-классы по национальным туристическим маршрутам и событийному туризму при информационной поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 8 июля на главной площадке фестиваля на Манежной площади прошел гастрономический мастер-класс и презентация национального туристического маршрута Мордовии «Зов Торамы».

Региональную кухню Мордовии представил на мастер-классе бренд-шеф ресторана Panorama отеля Radisson Hotel & Congress Center Saransk и ресторана Gallery отеля Radisson Ulyanovsk Алексей Маслеников. Он приготовил национальное мордовское блюдо «медвежья лапа», которое можно попробовать в путешествии по национальному туристическому маршруту в Мордовии.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» организован Минсельхозом России совместно с Правительством Москвы. В этом году мероприятия пройдут сразу на 25 площадках в столице России, а центральным местом проведения фестиваля стала Манежная площадь. Всего в фестивале примут участие более 330 производителей региональных продуктов питания, а свою гастрономию представят 70 регионов страны.

Вход на фестиваль свободный, узнать всю информацию о программе и площадках можно на официальном сайте: https://russiantastesfest.ru/