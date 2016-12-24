В Мордовии полицейские задержали наркокурьера с тремя килограммами наркотиков

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Как сообщает российский информационный портал МВД Медиа, в конце июня этого года сотрудники УНК МВД по РМ в результате отработки оперативной информации о предполагаемом межрегиональном наркокурьере остановили автомобиль в поселке Умет Зубово-Полянского района. За рулем машины находился 27-летний житель Московской области.
При досмотре транспортного средства в багажнике полицейские обнаружили и изъяли три запаянных вакуумных пакета, наполненных порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что содержимым полиэтиленовых пакетов оказалось производное N-метилэфедрона общей массой чуть более 3 кг.
Со слов мужчины, преступной деятельностью он занялся около двух месяцев назад, выполняя заказы наркотического интернет-магазина. Изъятую у него крупную партию наркотического средства он забрал по указанию куратора в Смоленской области и должен был довезти в административные центры Чувашской Республики и Ульяновской области для дальнейшего распространения через тайники.
На задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Фигурант был заключнн под стражу, ему грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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