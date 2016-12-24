Житель Саранска получил условный срок за торговлю поддельной мордовской водкой

41-летний житель Саранска выслушал приговор суда за торговлю немаркированной алкогольной продукцией и подделку федеральных специальных марок. В декабре прошлого года его деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.

Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2021 года предприимчивый товарищ приобрел в соседних регионах спирт, винтовые пробки, пустую тару и оборудование для придания своему пойлу фабричного вида. Все это мужчина складировал в гаражном боксе, расположенном в поселке Чекаевский Лямбирского района.

В дальнейшем криминальный «производитель» смешивал купленный спирт с родниковой водой и разливал все по стеклянным бутылкам 0,5 л и 0,25 л. В январе 2022 года он заказал по интернету более тысячи поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, а также этикетки с наименованием реально производимой и реализуемой на территории Мордовии водки. Свою продукцию делец упаковывал в картонные коробки для реализации индивидуальным предпринимателям на территории региона.

С мая по ноябрь прошлого года мужчина продал часть контрафактного алкоголя. «Отпускная» стоимость одной бутылки водки объемом 0,25 литра составляла 130 рублей 50 копеек, объемом 0,5 литра – 261 рубль.

В декабре 2022 года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в гараже обвиняемого полицейские обнаружили пластиковые емкости со 120 литрами спирта, этикетки, винтовые пробки и более 9300 пустых бутылок. Кроме того, оперативники изъяли готовую к реализации партию в тысячу бутылок водки под брендом регионального производителя объемом 0,25 и 0,5 литров.

Вину в совершении преступления житель Саранска признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год со штрафом в размере 200 тысяч рублей.