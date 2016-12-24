Механизаторы из Мордовии принимают участие в Чемпионате России по пахоте

С 6 по 9 июля в Республике Татарстан в рамках «Всероссийского дня поля 2023» проходит 10-й юбилейный Открытый Чемпионат России по пахоте. Мероприятие проводится для повышения культуры ведения сельского хозяйства, популяризации аграрных профессий, вовлечения молодых специалистов в работу сферы АПК.

В Чемпионате принимают участие 65 лучших механизаторов из 40 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Мордовию представляют два участника. Начальник ремонтно-сервисного участка ООО «Фонд развития села» Сергей Митрофанов - неоднократный участник и призер подобных соревнований. А для Алексея Жалнина, преподавателя Института механики и энергетики МГУ им. Огарева, это стало дебютом.

Конкурсантам необходимо будет за ограниченный отрезок времени вспахать небольшой участок земли по жесткой стерне. Сделают они это на тракторах МТЗ. Оценивать, насколько ровно и качественно участник вспахал свой участок, будет профессиональное жюри.