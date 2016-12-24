«Бизнес-десант» посетил Зубово-Полянский район

Cпециалисты Центра «Мой бизнес» в рамках проекта «Бизнес-десант» посетили Зубово-Полянский район. Они провели встречу с предпринимателями муниципалитета и рассказали им о доступных мерах господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Несмотря на то, что команда «десанта» посещала Зубово-Полянский район в прошлом году, многие из предпринимателей вновь пришли на встречу, чтобы почерпнуть для себя новую и полезную информацию. Бизнес-тренер Олеся Барсукова рассказала об услугах Центра, в числе которых – поддержка начинающих предпринимателей и самозанятых. Кейсы с мерами поддержки регулярно обновляются, к примеру, сейчас предприниматели-производители могут воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ услугой «Комплексное продвижение продукции на маркетплейсы». В нее входит: диагностика готовности к выходу на электронную-торговую площадку, создание фотоконтента на маркетплейсе, индивидуальное кураторство в период оказания услуги, разработка маркетинговой стратегии продаж, размещение на маркетплейсе (площадку предпринимтели выбирают сами) и рекламная кампания на выбранной площадке с бюджетом 10 000 рублей, включенную в стоимость услуги.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и ООО), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия более 1 года, являющиеся производителями. Зарегистрироваться можно здесь.

Еще одна действующая БЕСПЛАТНАЯ услуга - «Сертификация продовольственных товаров». Это отличная возможность провести сертификацию своей продукции на соответствие требованиям технических регламентов. Причем не одного, а трех товаров, при этом стоимость затрат на одного получателя услуг составит до 48 000 руб.

Кроме того, услуга включает в себя проведение товароведческой экспертизы продовольственной продукции на соответствие требованиям национальных и межгосударственных стандартов (ТУ) и испытания продовольственной продукции (для оценки соответствия, производственного контроля и т.д.). Подробную информацию о том, кто может воспользоваться услугой и как это сделать, вы найдете здесь.

В прошлом году 9 предпринимателей из Зубово-Полянского района получили льготные займы от Центра «Мой бизнес» на сумму 22 миллиона рублей, в этом году два – в размере 10 миллионов рублей.

Консультант в сфере финансового планирования Елена Кручинкина проконсультировала собравшихся на тему финансовой грамотности и налогообложения. А специалист Центра инноваций социальной сферы Нина Савелькаева довела до слушателей информацию о мерах поддержки социальных предпринимателей. Она подчеркнула, что эта категория может пройти бесплатное обучение в Центре «Мой бизнес», после чего претендовать на грантовую поддержку своего дела. Кстати, в этом году таких предпринимателей уже больше 10.

В июле свою работу команда «Бизнес-десанта» продолжит в Торбеевском и Ельниковском районе.