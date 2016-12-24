В Мордовии будут судить держателей подпольного игорного клуба

Репортер

39-летний и 41-летний жители  Саранска вскоре предстанут перед судом за организацию подпольного игорного клуба. По информации прокуратуры РМ, мужчины на протяжении года нелегально устраивали проведение азартных игр на аппаратах с пиратским программным обеспечением.

По данным следствия, обвиняемые с декабря 2021 по декабрь 2022 года  организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на Ключаревском шоссе Лямбирского района Мордовии.

От осуществления незаконной деятельности соучастники получили доход свыше 600 тысяч рублей. Следствием также установлено, что используя на игровых аппаратах программное обеспечение без лицензии, они причинили правообладателю ущерб в размере более 438 тысяч рублей.

Деятельность подпольной точки азарта пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по РМ. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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