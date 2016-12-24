Пенсионер из Саранска стал жертвой криптовалютных мошенников

Полицейские в столице Мордовии проводят проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 68-летнего местного жителя. В стремлении извлечь доход на операциях с цифровыми активами пожилой человек потерял почти 200 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, немолодой саранский инвестор принял предложение некоего аналитика финансового рынка, который позвонил ему с информацией о выгодных вложениях в криптовалюту.

Потерпевший по совету незнакомца зарегистрировался на сайте и пополнил баланс личного кабинета вначале на незначительную сумму. Но потом пожилой человек совсем утратил осмотрительность и на протяжении нескольких дней вносил уже немалые деньги на свой счет.

Когда размер вложений достиг 180 тысяч рублей, пенсионер заметил, что его финансы стали испаряться со счета. При этом администрация сайта перестала выходить на связь. Житель Саранска был вынужден обратиться в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.