В Мордовии еще одному ребенку власти выплатят компенсацию за укус бродячей собаки

Прокуратура Кочкуровского района провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью ее несовершеннолетнему сыну. В ее ходе было установлено, что 15 апреля этого года в пос. Красномайский несовершеннолетний подвергся нападению бродячей собаки, в результате чего получил травмы в виде укушенных ран правой ноги.

Данная ситуация возникла по причине неприятия администрации Кочкуровского муниципального района своевременного комплекса мер, направленных на отлов животных без владельцев на территории района.

Согласно требованиям законодательства, полномочия по организации отлова бродячих животных возложены на органы местного самоуправления.

С целью защиты прав несовершеннолетнего, прокурором района в суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации муниципального района морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 50 тыс. рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены частично в размере 25 тыс. рублей.