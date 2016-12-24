В Мордовии осужденные женщины сделали своими руками книги для детского дома

Осужденные лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН по РМ подготовили для ребят из детского дома книги, сделанные своими руками.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в эти книги с яркими иллюстрациями и любимыми персонажами мультфильмов и сказок, осужденные вложили нерастраченные любовь, теплоту и нежность.