В Мордовии на водоеме перевернулась лодка: мужчина утонул, мальчика спас рыбак

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Большеберезниковском районе республики следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоеме 62-летнего мужчины.



По предварительным данным, днем 5 июля надувная лодка вместе с находившимися в ней мужчиной и несовершеннолетним мальчиком перевернулась на водоеме возле села Судосево Большеберезниковского района. Мальчика спас рыбак, мужчина утонул. Его тело извлекли из воды водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.