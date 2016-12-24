В Мордовии на водоеме перевернулась лодка: мужчина утонул, мальчика спас рыбак

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Большеберезниковском районе республики следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоеме 62-летнего мужчины.
По предварительным данным, днем 5 июля надувная лодка вместе с находившимися в ней мужчиной и несовершеннолетним мальчиком перевернулась на водоеме возле села Судосево Большеберезниковского района. Мальчика спас рыбак, мужчина утонул. Его тело извлекли из воды водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
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