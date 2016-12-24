Житель Москвы получил срок за смертельное избиение жены на отдыхе в Мордовии

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42-летний столичный житель был признан судом в Мордовии виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги. 43-летняя потерпевшая скончалась от нанесенных ей побоев.
По версии следствия, в начале августа 2022 года женщина вместе со своим супругом находились в селе Выша Зубово-Полянского района. Парочка приехала сюда из Москвы - частный дом они использовала в качестве дачи.
В ночь на 6 августа мужчина по пьяни и возникшей ревности избил супругу - нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Но губительные последствия этой экзекуции проявились чуть позже. Через несколько дней они вдвоем поехали к родственникам в Рязанскую область, где женщина скончалась.
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы.
По информации прокуратуры республики, виновный получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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