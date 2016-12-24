Меры господдержки способствовали развитию детского кафе в Рузаевке

Молодая жительница города железнодорожников Юлия Катаева организовала кафе «Пин Кот», в котором провести время можно не только взрослым, но и детям. «История успеха» предпринимателя началась совершенно обычно.

После учебы Юлия Катаева устроилась работать юристом в местную администрацию, позже стала счастливой мамой двух прекрасных ребятишек. Идея создания своего дела пришла к ней спонтанно. «Пока я была в декрете со вторым ребенком, то регулярно выезжала на прогулки в Саранск. Дело в том, что в Рузаевке не было места, где можно было бы в любую погоду находиться с малышом. Меня вдохновили торговые центры, в которых есть такие площадки. Поэтому решила, что в родном городе тоже нужно создать подобное место».

Реализация проекта началась с аренды помещения и обустройства игровой зоны. Изначально «Пин Кот» не был кафе, так как в нем отсутствовала кухня. Когда бизнес пошел в гору и посетителей стало больше, Юлия поняла, что ситуацию с питанием нужно исправлять.

Выбор пал на пиццу – сытный и любимый продукт множества людей. Теперь ее готовят по специальной рецептуре, специально для кафе «Пин Кот». Появление кухни решило множество вопросов: посетители получили возможность подкрепиться, не покидая место отдыха, а еще – провести в любимом кафе важное мероприятие. Поэтому сейчас «Пин Кот» ориентирован не только на маленьких посетителей, но и на взрослую аудиторию.

Со временем, потребности заведения выросли и Юлия обратилась за поддержкой в Центр «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В октябре 2022 года она взяла льготный заем в размере 1 миллиона рублей на ремонт и реконструкцию помещения, а также пополнение оборотных средств. Благодаря этому она смогла реализовать свою бизнес-идею и стать успешным предпринимателем.

У Юлии Катаевой в запасе еще много идей по развитию кафе, в их числе, создание новой отдельной от основного зала игровой зоны для детей. В этом ей помогут меры господдержки, оказываемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря этому в Рузаевке в последние годы успешно развивается малый и средний бизнес.