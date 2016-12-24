Рост показателей российской экономики превзошел ожидания

В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Владимир Путин отметил, что экономические показатели России оказались лучше ожидаемых.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», – сообщил Президент.

Сейчас экономика нашей страны продолжает восстанавливаться. За пять месяцев этого года ВВП увеличился на 0,6%, несмотря на санкции. Тем временем инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты считают, что годовая инфляция не превысит 5%.

Также Михаил Мишустин доложил Президенту о реализации нацпроектов. На сегодняшний день этот показатель составляет 98,95%.

«Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», – добавил премьер-министр РФ.