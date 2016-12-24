В Саранске гражданин Казахстана ответит в суде за хищение бижутерии из салона красоты

Налоговый учет
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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего гражданина Казахстана, обвиняемого в краже цепочек и браслетов из местного салона красоты.
В рамках расследования было установлено, что в апреле этого года мужчина проник в салон перманентного макияжа, расположенный по улице Кочкуровской в Саранске. Здесь он похитил шесть цепочек, восемь браслетов и две серьги из медицинского сплава. Ущерб составил более 12 000 рублей.
Задержали похитителя сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску в ходе патрулирования территории Ленинского района. Вор был в стельку пьяным, при нем полицейские обнаружили украденную бижутерию. В отделе полиции задержанный признался в содеянном.
В настоящее время уголовное дело по гражданину Казахстана направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 5 лет.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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