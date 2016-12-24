Сотрудник Администрации Лямбирского района задержан по подозрению в получении взятки

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 35-летнего заведующего отделом Управления имущественных и земельных отношений Администрации Лямбирского района РМ, причастного к получению взятки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант, в должностные обязанности которого входило формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков, получил от индивидуального предпринимателя взятку за оказание содействия в получении и оформлении земельного надела площадью 3 гектара. 29 июня 2023 года при передаче денег в размере 50 тысяч рублей на улице в поселке Ромоданово сотрудник муниципального органа власти и директор коммерческого предприятия задержаны с поличным сотрудниками УФСБ.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении индивидуального предпринимателя - подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы.