Три города Мордовии претендуют на гранты для реализации проектов создания комфортной городской среды

Социум

Заявки на конкурс лучших проектов благоустройства малых городов уже проходят проверку Минстроем России.

По информации Министерства ЖКХ РМ, в этом году от Мордовии направлены три заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Городами-участниками стали Инсар, Краснослободск и Темников.

В работе над проектами активное участие приняли жители этих городов. Победителям конкурса будут предоставлены гранты на реализацию заявок.

Заметим, что в этом году за счет таких грантов идет благоустройство трех общественных пространств в городах Ардатов, Ковылкино и Рузаевка.

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