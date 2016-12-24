Три города Мордовии претендуют на гранты для реализации проектов создания комфортной городской среды

Налоговый учет
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Заявки на конкурс лучших проектов благоустройства малых городов уже проходят проверку Минстроем России.
По информации Министерства ЖКХ РМ, в этом году от Мордовии направлены три заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Городами-участниками стали Инсар, Краснослободск и Темников.
В работе над проектами активное участие приняли жители этих городов. Победителям конкурса будут предоставлены гранты на реализацию заявок.
Заметим, что в этом году за счет таких грантов идет благоустройство трех общественных пространств в городах Ардатов, Ковылкино и Рузаевка.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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