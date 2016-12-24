Соцконтракт помогает жителям Ромодановского района открывать собственное дело

В Ромодановском районе с 2020 по 2022 годы 73 человека получили финансовую поддержку в размере 250 тыс. рублей каждый на открытие собственного дела. Это стало возможным благодаря заключению жителями социального контракта. Эта форма поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы применяется при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или пребывания гражданина. В соответствии с ним орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, а получатель помощи – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Кроме этого, в Ромодановском районе 18 человек получили финансовую поддержку в размере 100 и 200 тыс. рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

Оказываемые меры поддержки благоприятно влияют на развитие малого и среднего предпринимательства. Так, по состоянию на 1 января 2023 г. в Ромодановском районе темп роста субъектов МСП к уровню прошлого года составил 101,5%, к уровню 2018 г. - 109,9 %. В настоящее время в районе работает 441 индивидуальный предприниматель и 35 юридических лиц.