В Ельниковском районе благодаря нацпроекту строятся и ремонтируются дороги

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ельниковском районе продолжается строительство дороги от с. Большие Мордовские Пошаты до с. Мордовское Корино. Ее протяженность составляет около 7 км.

Новая дорога соответствует требованиям безопасности: наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки, оборудуются места под пассажирские остановки. Долговечность эксплуатации гарантирует и система водоотведения, над которой трудятся дорожные рабочие. Строительные работы на этом объекте выполняет подрядная организация АО «ЕДСПМК».

Кроме этого, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтированы автодороги по улицам Советская и Набережная в с. Большой Уркат и по улице Тимирязева в с. Ельники. Отметим, что в 2022 году в рамках этого же нацпроекта в с. Ельники выполнен ремонт дорог по ул. Демина, ул. Парковая, ул. Кирова, а также проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, расположенных в с. Акчеево.