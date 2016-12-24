В Ельниковском районе благодаря нацпроекту строятся и ремонтируются дороги

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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ельниковском районе продолжается строительство дороги от с. Большие Мордовские Пошаты до с. Мордовское Корино. Ее протяженность составляет около 7 км.
Новая дорога соответствует требованиям безопасности: наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки, оборудуются места под пассажирские остановки. Долговечность эксплуатации гарантирует и система водоотведения, над которой трудятся дорожные рабочие. Строительные работы на этом объекте выполняет подрядная организация АО «ЕДСПМК».
Кроме этого, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтированы автодороги по улицам Советская и Набережная в с. Большой Уркат и по улице Тимирязева в с. Ельники. Отметим, что в 2022 году в рамках этого же нацпроекта в с. Ельники выполнен ремонт дорог по ул. Демина, ул. Парковая, ул. Кирова, а также проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, расположенных в с. Акчеево.
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