В Рузаевке 17-летний «байкер» пострадал в ДТП с «Ауди А4»

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 3 июля в Рузаевке около 10 часов напротив дома №10 по ул. Маяковского 17-летний парень без прав, управляя мопедом «Венто Рива-II CX» без государственных регистрационных знаков, не учел боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем «Ауди А4».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Саранска. Отмечается, что оба участника дорожного эксцесса за рулем были трезвыми.

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