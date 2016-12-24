В Рузаевке 17-летний «байкер» пострадал в ДТП с «Ауди А4»

По информации Госавтоинспекции республики, 3 июля в Рузаевке около 10 часов напротив дома №10 по ул. Маяковского 17-летний парень без прав, управляя мопедом «Венто Рива-II CX» без государственных регистрационных знаков, не учел боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем «Ауди А4».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Саранска. Отмечается, что оба участника дорожного эксцесса за рулем были трезвыми.