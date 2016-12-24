Житель Саранска лишился 329 тысяч рублей в результате липовой «полицейской операции»

Репортер

По информации МВД по РМ, в дежурную часть полиции мордовской столицы обратился местный житель, который пострадал от мошеннических действий мнимых сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказал потерпевший, ему позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил о том, что аферисты используют банковские карты жителя Саранска для незаконных проводок и легализации криминальных доходов. Чтобы помочь поймать злоумышленников требовалось выполнять указания «офицера», основная суть которых сводилась к переводу денег на сторонние «спецсчета».

Неизвестно, сколько денег смогли бы вытянуть с жертвы злоумышленники, если бы во время оформления кредитки сотрудник банка не поинтересовалась у мужчины, не по указанию ли третьих лиц заводится новая карта.

Горожанин после общения с банковским работником понял, что угодил в мошенническую ловушку, и обратился в полицию. К тому времени он успел перечислить аферистам 329 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.  

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