Приреченская модельная библиотека станет новым центром самообразования

В рамках реализации национального проекта «Культура» на базе Приреченской сельской библиотеки в Рузаевском районе создается модельная библиотека «Перспектива». Создание модельной библиотеки позволит улучшить качество по предоставлению современных информационных, культурных и просветительских услуг.

Библиотека станет площадкой, где жители всех возрастов и категорий смогут творчески развиваться, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, местом, где возможно будет провести досуг в современном многофункциональном пространстве.

При разработке проекта модернизации акцент был сделан на создание комфортного пространства для посетителей. Обновленная площадь будет разделена на три функциональные зоны - «Пространственный переход», «ВНЕвремени» с зонами «Инфо-портал» и Антикафе «Чтение и общение», «Панорамный зал» с «Креатив-территорией» и зоной «История и культура». Для оформления выбран стиль конструктивизм, характерными чертами которого являются открытая планировка, практичность, рациональность решений, удобная мебель, строгие геометрические формы.

В результате модернизации пользователи смогут получать знания и осваивать навыки в области IT-технологий и по искусству современной фотографии в рамках современных направлений креативных индустрий.

В обновленной библиотеке станет возможным проведение мероприятий и занятий в группах. Она станет отличным местом для самообразования.