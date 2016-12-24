В Мордовии пройдут памятные мероприятия в день рождения Героя Советского Союза Михаила Девятаева

8 июля исполнится 106 лет со дня рождения уроженца Торбеевского района, легендарного летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. К этой дате учреждения культуры Мордовии подготовили памятные мероприятия.

7 июля в 14.00 в Краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится встреча с молодежью сына Михаила Петровича, Александра Девятаева. Также там пройдет фото-документальная выставка из фондов музея «М.П. Девятаев. Жизнь - легенда».

В этот же день в 15.30 в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина будет организован патриотический час-встреча «К подвигу героя сердцем прикоснемся».

8 июля в 11.00 памятное мероприятие «Полет в бессмертие» пройдет на родине Михаила Петровича - на базе постоянной экспозиции Дома-музея М.П. Девятаева в поселке Торбеево. Там сын Героя Советского Союза Александр Девятаев встретится со студентами Торбеевского колледжа мясной и молочной продукции.

Также 8 июля в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоится патриотический час «Позывной Мордвин», посвященный 106-летию летчика.