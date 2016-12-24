Поздравление Главы Мордовии с Днем ГИБДД МВД России

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
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Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции по Республике Мордовия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы находитесь на страже безопасности и здоровья наших граждан, приходите на помощь попавшим в беду на дорогах, проводите масштабную профилактическую работу для снижения аварийности. Что особенно важно – прививаете навыки безопасного поведения у подрастающего поколения.
Госавтоинспекция активно участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Предложения ведомства всегда конкретны, конструктивны и эффективны. Ваши инициативы направлены на улучшение дорожной ситуации на дорогах региона. В них учитываются мнение и автомобилистов, и пешеходов.
Особую признательность выражаю ветеранам ГИБДД. Вы свято чтите традиции мужества, профессионализма и щедро делитесь накопленным опытом, знаниями, мудростью с молодыми сотрудниками.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и спокойной службы!
Глава Республики Мордовии А. Здунов
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