Поздравление Главы Мордовии с Днем ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции по Республике Мордовия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы находитесь на страже безопасности и здоровья наших граждан, приходите на помощь попавшим в беду на дорогах, проводите масштабную профилактическую работу для снижения аварийности. Что особенно важно – прививаете навыки безопасного поведения у подрастающего поколения.

Госавтоинспекция активно участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Предложения ведомства всегда конкретны, конструктивны и эффективны. Ваши инициативы направлены на улучшение дорожной ситуации на дорогах региона. В них учитываются мнение и автомобилистов, и пешеходов.

Особую признательность выражаю ветеранам ГИБДД. Вы свято чтите традиции мужества, профессионализма и щедро делитесь накопленным опытом, знаниями, мудростью с молодыми сотрудниками.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и спокойной службы!

Глава Республики Мордовии А. Здунов