Главный зоотехник сельхозпредприятия Мордовии обвиняется в коммерческом подкупе на 3,6 миллиона рублей

В республике растут инвестиции в основной капитал
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В Мордовии окончено расследование уголовных деяний 37-летней жительницы Лямбирского района, обвиняемой в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По данным следствия, главный зоотехник сельхозпредприятия несколько лет получала коррупционные «подношения» от благодарных партнеров своей компании.
Как установили оперативники УЭБиПК МВД по РМ, в период с мая 2018 по декабрь 2022 год обвиняемая, являясь главным зоотехником агропредприятия в Лямбирском районе, получила от представителя двух московских коммерческих организаций более 3,6 миллионов рублей.
Денежные средства передавались ей в качестве вознаграждения за лоббирование интересов компаний, обеспечение бесперебойных поставок необходимой продукции и их своевременную оплату.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Заметим, что по части восьмой 204 статьи УК РФ о коммерческом подкупе зоотехнику, в случае признания ее вины, грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой