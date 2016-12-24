Главный зоотехник сельхозпредприятия Мордовии обвиняется в коммерческом подкупе на 3,6 миллиона рублей

В Мордовии окончено расследование уголовных деяний 37-летней жительницы Лямбирского района, обвиняемой в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По данным следствия, главный зоотехник сельхозпредприятия несколько лет получала коррупционные «подношения» от благодарных партнеров своей компании.

Как установили оперативники УЭБиПК МВД по РМ, в период с мая 2018 по декабрь 2022 год обвиняемая, являясь главным зоотехником агропредприятия в Лямбирском районе, получила от представителя двух московских коммерческих организаций более 3,6 миллионов рублей.

Денежные средства передавались ей в качестве вознаграждения за лоббирование интересов компаний, обеспечение бесперебойных поставок необходимой продукции и их своевременную оплату.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Заметим, что по части восьмой 204 статьи УК РФ о коммерческом подкупе зоотехнику, в случае признания ее вины, грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.