Покровско-Селищенская модельная библиотека станет «Территорией открытий»

В рамках реализации национального проекта «Культура» на базе Покровско-Селищенской сельской библиотеки Зубово-Полянского района создадут «Территорию открытий» в тесном сотрудничестве со Свято-Варсонофиевским женским монастырем.

Цель – повышение экологической культуры, формирование активной гражданской позиции жителей поселка в деле охраны природы.

В соответствии с принципами зонирования и идеей библиотеки здесь появится 8 функциональных зон: визит-зона «Зеленый офис», селфи-зона «Колыбель природы», стойка с чаем «Фиточайная», детская зона «Хочу все знать!», семейная зона «Академия Юннатов», тихая зона (читальный зал) «Зеленый остров», многофункциональная зона «Кругосветка», а также мастер-зона «Масторава».

«Зеленый офис» – это зона информирования о структуре библиотеки, оказываемых платных и бесплатных услугах, планируемых мероприятиях и акциях библиотеки, подключения к сети Wi-Fi. Здесь же будет проходить регистрация новых читателей, выдача и продление книг.

«Фиточайная» – компактная зона, которую оборудуют термопотом, кулером с подогревом. Здесь же расположится буккроссинговый стеллаж для свободного обмена книгами и удобный модульный пуф.

Детская зона предназначена для малышей дошкольного возраста. Пространство не предполагает традиционного деления на абонемент и читальный зал. Эта небольшая комфортная зона на подиуме со столиками для чтения и рисования, диванами, пуфами, с детским игровым терминалом. Пространство под окнами будет занято низкими стеллажами под книги для детей младшего возраста, а также журналами и книжками-малышками, канцелярскими принадлежностями. Наличие такой зоны позволит родителям маленьких детей воспользоваться услугами библиотеки, оставаясь при этом вместе.

Семейная зона «Академия Юннатов» предназначена для детей среднего школьного возраста. Здесь расположен уголок флоры и фауны.

Тихая зона (читальный зал) предполагает открытый универсальный книжный фонд, с размещением специальных стеллажей и шкафов для книг и периодических изданий. Она будет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Для слабовидящих пользователей предлагается разместить тактильные таблички со шрифтом Брайля.

«Кругосветка» предназначена для разнообразных культурно-просветительских, образовательных, творческих встреч и волонтерских форумов. Может легко трансформироваться под специфику проводимых мероприятий, с обеспечением мультимедийного оборудования (рулонный настенно-потолочный экран для проектора, телевизор, проектор, ноутбук, микрофон, колонки). Для затемнения окон планируются рулонные темные шторы. При необходимости зону можно разделить ширмой.

Здесь же располагается краеведческая зона со специализированным книжным фондом на русском и мордовском языках.

Планируется, что модельная библиотека откроется в июле этого года.